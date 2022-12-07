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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مفاجأة الصفقات الجديدة.. من سيرحل عن الزمالك في يناير 2023؟

الزمالك
الزمالك

كشفت تقارير صحفية عن إمكانية رحيل لاعبين من الزمالك خلال الميركاتو الشتوي المقبل في يناير 2023، الرحيل لن يقتصر على اللاعبين القدامى بل الصفقات الجديدة أيضا مهددة بالرحيل.. فما القصة؟

وأبرم نادي الزمالك عدد من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أشهر قليلة، أبرزهم المدافع المغربي زكريا الوردي، السنغالي إبراهيما نداي، البنيني سامسون أكينيولا، عمرو السيسي، عمر جابر، مصطفى شلبي، ومصطفى الزناري.

من الراحلون عن الزمالك؟

وكشف الإعلامي سيف زاهر، عن تفاصيل حديثه مع أمير مرتضى منصور، قائلا: "تحدثت مع أمير مرتضى عن إمكانية رحيل لاعبين قدامى من صفوف الزمالك، فكان رده مفاجأة: لماذا حصرت الراحلين في اللاعبين القدامى؟".

وأضاف «زاهر» خلال برنامجه «ملعب أون تايم» المذاع عبر فضائية أون تايم سبورت، أن أمير مرتضى أبلغه إمكانية رحيل لاعبين من الفريق الأبيض بشكل عام حتى لو كان من الصفقات الجديدة.

ويرى أمير مرتضى أن بعض الصفقات الجديدة قد تكون غير موفقة، ومن ثم لا مانع من تصحيح الأوضاع ورحيل البعض والتعاقد مع لاعبين آخرين، وفقا للإعلامي سيف زاهر.

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رحيل صفقات الزمالك الجديدة

وبالحديث عن صفقات الزمالك الجديدة، فإن المغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيما نداي، من أبرز الصفقات الجديدة المرحشة للرحيل عن صفوف النادي الأبيض، خلال الميركاتو الشتوي.

ووفقا لتقارير صحفية، فإن زكريا الوردي منذ خطأه في مباراة السوبر أمام الأهلي، والتي تسببت في هدف الأهلي الأول، وهو يواجه أزمة نفسية مع جماهير الزمالك.

بينما إبراهيما نداي فقد يرحل بسبب الإصابة التي تسببت في غيابه طوال الفترة الماضية عن الفريق.

مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد فريق الزمالك حاليا، لمواجهة طلائع الجيش في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها، غدا الأربعاء 7 ديسمبر الجاري.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره المصرى البورسعيدى بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 5 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 8 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما.

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