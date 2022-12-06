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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم فايق يكشف تفاصيل العروض أمام محمد عواد للرحيل عن الزمالك

محمد عواد
محمد عواد

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن تلقي  محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عروضًا خليجية، في الوقت الحالي.

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وقال إبراهيم فايق في تصريحات ببرنامج «جمهور التالتة» المذاع عبر فضائية «أون تايم سبورتس2»: «عواد يمتلك في الوقت الحالي بعض العروض الشفهية، تحديدًا من الدوري السعودي، تلك العروض جاءت عن طريق أحد الوكلاء الأجانب».

وأضاف: «عواد، سوف ينقل تلك العروض لإدارة الزمالك، عن طريق الوكيل الأجنبي، وسيكون القرار النهائي لإدارة النادي الأبيض، خاصة أن عقد الحارس ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وليس بنهاية الموسم الحالي».

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وأشار إلى أن: «عواد، يضع التجديد للزمالك أولوية له، ولكن لم يتم فتح هذا الملف حتى الآن من قبل إدارة الزمالك، خاصة في ظل الأزمة التي يُعاني منها النادي؛ بسبب الحجز على أرصدته في البنوك».

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إبراهيم فايق يكشف تفاصيل العروض أمام محمد عواد للرحيل عن الزمالك

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