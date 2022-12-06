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رئيس التحرير
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رياضة

عبدالملك: إسبانيا الأقرب للفوز أمام المغرب.. والبرازيل أكثر منتخب مكتمل فنيا

منتخب المغرب
منتخب المغرب

أكـد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ان منتخب البرازيل قدم مستوى رائع جدا أمام كوريا، ولاعبيه قدموا مستوى مميز، وسجل أهدافا ممتعة، مشيرا إلى أن الرباعي الهجومي يمتلك مهارات غير طبيعية.

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وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس، الذي يبث على قناة Etc: "أي فريق يواجه البرازيل ويترك مساحات سيخسر بكل تأكيد، المنتخب الكرواتي بالتأكيد سيواجه خصما صعبا في دور الثمانية".

وأضاف: "أرى أن البرازيل أكثر منتخب مكتمل فنيا، كاسيميرو قدم مستوى عالي جدا فى مواجهة كوريا، مشكلتهم في الظهيرين الأيمن والأيسر فقط، لكنهم المنتخب الأفضل في المونديال حتى الآن".

وتابع: "مواجهة  كرواتيا واليابان كانت ضعيفة نوعا ما، خصوصا أن المنتخبين ظهرا في حالة خوف بعد التعادل، كل فريق كان يخشى دخول مرماه هدف آخر، مدرب كرواتيا أغلق دفاعاته، وأخرج بعض اللاعبين الكبار في السن، لم يقدم المستوى المأمول ولكن صعودهم منطقيا".

وأكمل: "واقعيا اسبانيا الأقرب للفوز على المغرب، لكن اتمنى المنتخب المغربي يحقق المفاجأة، المنتخب الاسباني كان يلعب في اخر جولة من دور المجموعات باريحية تماما بعدما ضمن الصعود، ولديه لاعبين جيدين في وسط الملعب وصغار في السن".

وأردف: "انريكي لديه لاعبين خبرات في المنتخب الاسباني، ويجب عليه تأمين الأطراف خصوصا في ظل امتلاك المغرب لـ زياش والنصيري وحكيمي، ومن الوارد ألا يبدأ جوردي آليا أساسيا في المباراة، خصوصا أن زياش من اللاعبين المهاريين جدا".

واستطرد: "مشاركة مزراوي ايضا أمام كارفخال ستخلق مشاكل كثيرة لمنتخب اسبانيا، الميزة لدي المنتخب المغربي أن يمتلك لاعبين صغار في السن بمراكز الوسط، المنتخب المغربي لو سجل هدفا سيشكل خطورة كبيرة بالمرتدات".

وأتم: "بيدري وجافي وألمو قادرين على قيادة اسبانيا نحو تحقيق المكسب، وأتوقع فوزهم بنتيجة 2-1 على المغرب".

د أحمد عيد عبدالملك الزمالك منتخب البرازيل كوريا كاسيميرو

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