توابع رباعية البرازيل.. مدرب كوريا الجنوبية يعلن استقالته بعد توديع المونديال

أعلن المدير الفني البرتغالي باولو بينتو استقالته من تدريب منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم، عقب الخروج من كأس العالم 2022.

وودع منتخب كوريا الجنوبية منافسات كأس العالم 2022 بالخسارة أمام البرازيل برباعية مقابل هدف في دور الـ16 مساء الإثنين.

وأكد بينتو أن الخسارة الثقيلة لم تكن سببا في استقالته، حيث أكد أنه كان قد اتخذ القرار بالفعل قبل 3 أشهر تقريبا، ولم يتأثر بأي شيء حدث في مونديال قطر 2022.

وقال بينتو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أعلنت ذلك للتو أمام اللاعبين والرئيس، القرار اتخذته في سبتمبر وشكرتهم على كل ما فعلوه".

وأتم: "أنا ممتن وفخور بكوني مدربًا لمنتخب كوريا الجنوبية لأكثر من 4 سنوات، الآن سأحظى ببعض الراحة وسأرى ماذا سأفعل لاحقًا".