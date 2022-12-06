سيد معوض: البرازيل قادرة على الفوز بأي مباراة.. والمغرب بإمكانه صناعة المفاجأة

أكد سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الـ16 بكأس العالم، كانت مواجهة ممتعة خصوصا في الشوط الاول الذي تمكن فيه المنتخب البرازيلي من تسجيل رباعية في 35 دقيقة.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس، الذي يبث على قناة Etc: "منتخب البرازيل لو قدم نفس اداء الشوط الاول، قادر على الفوز بأي مواجهة قادمة، شاهدنا متعة كبيرة من الفريق البرازيلي، نيمار ظهر بشكل أفضل بعد الاصابة".

وأضاف: "الرباعي في البرازيل هناك تفاهم بينهم كبير، ولديهم قدرات فنية عالية، والمدرب تيتي ناجح مع الفريق وفي اختياراته للاعبين".

وأكمل: "لو واجه البرازيل نظيره الارجنتين في المباريات المقبلة، فلن تكون مواجهة سهلة مع وجود ليونيل ميسي".

وتابع معوض: "منتخب المغرب قادر على صناعة مفاجأة امام اسبانيا، ومن ابرز العناصر ياسين بونو وحكيم زياش والنصيري وحكيمي ومعهم سفيان إمرابط بكل تأكيد وهو من العناصر الهامة جدا واتمنى ان يكون جاهزا لخوض اللقاء".

وزاد: "منتخب اسبانيا يعتمد على الاستحواذ والطبيعي أن يمتلك الكرة معظم الوقت في مواجهة المغرب، لكنه لم يشكل أي خطورة امام المانيا واليابان، لم يظهر بشكل قوي إلا في مواجهة كوستاريكا".

وتابع: "منتخب المغرب عليه الضغط بقوة على الثنائي جافي وبيدري في وسط الملعب، وليد الركراكي من أفضل المدربين ويلاعب كل فريق بحسب طريقته، ولا يسير بنظام واحد في كل المواجهات، من الطبيعي عدم فتح الملعب من جانب المغرب، والنصيري سيكون مؤثرًا في تشكيلة الفريق وسيحاول استغلال المساحات".

واستطرد: "لايجب أن يجهد المنتخب المغربي نفسه في الشوط الأول، بالجري وراء الكرة، لان منتخب اسبانيا يجيد الاستحواذ، لذلك عليهم الضغط في منتصف ملعبهم فقط، مع استغلال المساحات الفارغة خلف ظهيري اسبانيا".

وأتم: "لابد من اغلاق الأطراف من جانب لاعبي المغرب، حكيم زياش من أفضل اللاعبين لو استمر على نفس الحالة الفنية العالية، سيكون مؤثرًا، وأتمنى فوز المغرب بهدف نظيف.. وقد تتجه المباراة لركلات ترجيح".