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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل| جيب 4×4 بـ 230 ألف جنيه

سيارة جيب ليبرتي
سيارة جيب ليبرتي موديل 2004

ظهرت سيارة جيب ليبرتي لأول مرة عام 2002 وظل إنتاجها مستمر حتي عام 2012، وهي أخت جيب شيروكي الأكبر، ولم يظهر من جيب ليبرتي إلا جيلين فقط الأول استمر إنتاجه حتى عام 2007 والجيل الثاني بدأ إنتاجه عام 2008، وتمتعت ليبرتي بتصميم متميز وهيكل جذاب بالإضافة الي احتوائها على  محرك قوي مكون من أربع أسطوانات، يساعدها على التحرك في الطرق الوعرة الصحراوية بسهولة .

سيارة جيب ليبرتي موديل 2004

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مواصفات سيارة جيب ليبرتي موديل 2004

تحصل سيارة جيب ليبرتي موديل 2004 علي قوتها من محرك 4 أسطوانات سعة 3000 سي سي، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيك، وتقدم السيارة باللون الفضي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 200000 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية عدا السقف، ولا يوجد بها أي دهانات داخلية.

سيارة جيب ليبرتي موديل 2004


تحتوي مقصورة سيارة جيب ليبرتي موديل 2004 على الكثير من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس، وفرش مقاعد من الجلد، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات بالأبواب الأربعة، وولاعة سجائر، وطفاية سجائر، وكنسول وسطي أمامي، ومساحات إضافية بالأبواب الجانبية للتخزين، ودرج تخزين بالتابلوة الأمامي ، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وأذرع علي جانبي مقود الحركة للتحكم في تشغيل وإيقاف الإضاءة الأمامية والخلفية والمساحات الأمامية والخلفية والإشارات، وحوامل أكواب أمامية، وأحزمة أمان أمامية وخلفية، وزجاج أمامي كهربائي، وزجاج خلفي كهربائي، وإضاءة داخلية لقراءة الكتب، ومقابض أبواب داخلية للتحكم في فتح وغلق الأبواب من الداخل بسهولة، وفتحة سقف.

سيارة جيب ليبرتي موديل 2004

تظهر سيارة جيب ليبرتي موديل 2004 من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية عريضة، وتم وضع حروف شركة جيب علي مقدمة السيارة، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وفتحة سقف، ومقابض أبواب جانبية باللون الأسود، ومرايات باللون الأسود يمكن التحكم في إعادة ضبطها بشكل كهربائي، ويمكن ضمها بشكل يدوي، و4 جنوط للسيارة، و4 فرد كاوتش للسير علي الطرق الوعرة، ومصابيح ضباب أمامية، وإشارات أمامية تم وضعها علي مقدمة الصداد الأمامي لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

سيارة جيب ليبرتي موديل 2004

سعر سيارة جيب ليبرتي موديل 2004

تتوافر سيارة جيب ليبرتي موديل 2004 بسعر 230 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الالة الفنية للسيارة .

جيب ليبرتي سيارة جيب سيارة جيب ليبرتي ليبرتي موديل 2004 جيب ليبرتي موديل 2004

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