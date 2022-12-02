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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسعر يبدأ من 85 ألف جنيه.. اشتري جيب شيروكي 97 | صور

جيب شيروكي موديل
جيب شيروكي موديل 1997

تحظى شركة جيب الأمريكية على شعبية كبيرة داخل أسواق السيارات، حيث تتمتع إصداراتها بالعديد من التقنيات القوية الخاصة بقدرات الدفع الرباعي، بالاضافة إلى التعامل مع بعض التضاريس والطرق الوعرة.

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وتعتبر النسخة شيروكي موديل 1997 واحدة من اشهر سيارات جيب التي طرحت بالسوق المصري، حيث تمتلك هذه السيارة تصميم خارجي مميز، مع مصابيح امامية مربعة الشكل، بالاضافة إلى مقدمة مدببة، وجنوط معدنية، إلى جانب سعة تخزين خلفية كبيرة الحجم.

جيب شيروكي موديل 1997

وتأتي السيارة جيب شيروكي بالعديد من التجهيزات الفنية، منها محرك رباعي الاسطوانات سعة 2500 سي سي بقوة 130 حصانا، مقترن بناقل سرعات مانيوال، بالاضافة إلى قوة قدرها 190 حصانا سعة 4000 سي سي مع علبة تروس أوتوماتيكية الاداء، إلى جانب محرك اخر 6 سلندر.

جيب شيروكي موديل 1997

وتتميز السيارة جيب شيروكي 97 بالارتفاع المناسب، والذي يمنحها افضلية التعامل مع الطرق الوعرة، بالاضافة إلى "عفشة" قوية تناسب بعض التضاريس، إلى جانب شبكة أمامية عريضة الشكل، وبعض الدعامات اجانبية التي تزين اعلى منطقة العجلات.

جيب شيروكي موديل 1997

وتحتوي السيارة جيب شيروكي 97 على لوحة عدادات متوسطة الحجم، بالاضافة إلى نظام صوتي، ومكيف هواء، مع مساحة تخزين داخلية، مع مقصورة داخلية رحبة، ولكن من المعروف عن السيارة استهلاكها المرتفع للوقود نسبة إلى السعة الخاصة بالمحرك.

جيب شيروكي موديل 1997

اسعار السيارة جيب شيروكي موديل 1997

 

تقدم السيارة جيب شيروكي موديل 1997 داخل السوق المصري للسيارات المستعملة بقيمة تتراوح بين 85 الف جنيه وحتى 105 الاف جنيه.

جيب شيروكي موديل 1997 جيب شيروكي موديل 1997 اسعار السيارة جيب شيروكي موديل 1997

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