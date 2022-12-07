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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ دراسات بيئية: «نوفي» يعكس تحول مصر للاقتصاد الأخضر.. فيديو

مؤتمر المناخ cop27
مؤتمر المناخ cop27

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن برنامج «نوفي» أُطلق قبل مؤتمر قمة المناخ COP27 وتم إنشاء منصة له، وذلك في إطار الهدف الثاني من الاستراتيجية الوطنية لعام 2050، موضحًا أن هذا البرنامج هدفه تمويل المشروعات الخضراء لتقليل انبعاثات غازي ثاني أكسيد الكربون والميثان، مما يعكس تحول مصر للاقتصاد الأخضر في إطار التخفيف من تداعيات العالم في التغيرات المناخية ودرجات الحرارة.

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وأضاف «سمعان» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم الإعلاميين باسم وطبانة وأمل صالح عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنه تحقق العديد من النجاحات لمؤتمر قمة المناخ بالنسبة لمصر من خلال الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع جهات دولية مختلفة، لافتًا إلى أن مصر حصلت على التمويل في قطاعات متعددة، وبرنامج «نوفي» أحد تلك البرامج التي يختص بالتعامل مع مشروعات الموارد المائية والغذاء والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة.

وتابع، أن المشروعات التي تم الإتفاق عليها تختص بتوليد الكهرباء والطاقة الشمسية، توليد الكهرباء من الرياح، إلى جانب إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، ذاكرًا افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع الهيدروجين الأخضر في أول يوم من مؤتمر قمة المناخ.

وأشار أستاذ الدراسات البيئية، إلى البرنامج الخاص بالنقل النظيف أو النقل المستدام، وتحويل السيارات المعتمدة على الوقود الأحفوري البنزين إلى الغاز الطبيعي كمرحلة أولى، ومن ثم استخدام الكهرباء، متابعًا أن هناك برنامج لتحلية المياه وذلك لأهمية تلك الملف لأننا نواجه تحديات في ذلك الصدد نظرًا للزيادة السكانية في مصر.

نوفي الدراسات البيئية اقتصاد الأخضر الدكتورعبدالمسيح سمعان قمة المناخ زياده السكانية درجات الحرارة

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