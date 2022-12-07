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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حقوقي: ترحيل أكثر من 50 ألف قاصر أوكراني منذ بدء الحرب

صدى البلد

أعلن ممثل أمين المظالم في منطقتي دونتسك ولوجانسك بافلو ليسيانسكي أنه تم ترحيل أكثر من 50 ألف قاصر قسرا من أوكرانيا من قبل روسيا.

وذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية اليوم الأربعاء أن ليسيانسكي أوضح ذلك في تقرير عن الأطفال الذين تم ترحيلهم بشكل قسري من المناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا.

كما أوضح المدافع عن حقوق الإنسان أن البعثات الدولية تحصي عادة أعداد الأيتام وحالات الترحيل الأخرى، بيد أنها لا تأخذ بعين الاعتبار أن الحرب حرمت العديد من الأشخاص من حقوقهم في الإشراف الأبوي. كما أشار ليسيانسكي إلى أن ما مجموعه 13112 طفلاً قد تم ترحيله من أوكرانيا.

جدير بالذكر أنه منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في شهر فبرايرالماضي، لفتت السلطات في كييف، إلى جانب الحكومات الغربية وجماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، الانتباه إلى ظاهرة اختفاء العديد من الأوكرانيين في المناطق التي تسيطر عليها روسيا ونقلهم إلى روسيا.

أمين المظالم في منطقتي دونتسك ولوجانسك أوكرانيا الحرب بين روسيا وأوكرانيا

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