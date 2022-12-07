ريمونتادا فيريرا | أول تعليق من ميدو بعد فوز الزمالك على الطلائع برباعية

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على فوز الزمالك على طلائع الجيش برباعية نظيفة في الدوري الممتاز اليوم.



وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " فيريرا عاد مرة أخرى، ما قام به في مباراة غزل المحلة اليوم هو «ريمونتادا» للمدرب البرتغالي".



وتابع: "الزمالك لا يناسبه خطتي 532 و352، وهما الطريقتان اللتان أعتمد عليهما فيريرا مؤخرا".



وواصل: "الخطتان كانتا من الممكن أن تنجحا مع الزمالك في حالة وجود بن شرقي وعمر السعيد مع الفريق".



وأتم: "إذا استمر فيريرا في اللعب بطريقة 4321 ووضع اللاعبين في أماكنهم سيفوز الزمالك بالدوري".