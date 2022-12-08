خالد الغندور يعلن رحيله عن قناة الزمالك "تفاصيل"



أعلن الاعلامي خالد الغندور كابتن الزمالك السابق، ومقدم البرامج الرياضية الحالي، رحيله عن قناة النادي.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شكرا لجمهور الزمالك العظيم حان وقت الرحيل اليوم تنتهي رحلتي مع قناة الزمالك شكرا للشركة المتحدة🙏 شكرا لرئيس الزمالك المستشار مرتضي منصور"

IMG_٢٠٢٢١٢٠٨_٠٠٠٩٠١



حقق الزمالك فوزا مستحقا على طلائع الجيش بـ 4 أهداف دون رد في المباراة التى جمعت الفريقين، امس، علي ملعب استاد الكلية الحربية، في الجولة السادسة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة يقفز الزمالك إلى وصافة الدوري المصري برصيد 11 نقطة، خلف النادي الأهلي الذي يتصدر جدول المسابقة برصيد 15 نقطة، بينما تجمد طلائع الجيش فى المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.