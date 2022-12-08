الزمالك يعلن فسخ التعاقد مع زكريا الوردي

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن طلب المغربي زكريا الوردي لاعب وسط الفريق بالرحيل عن النادي في الفترة الحالية.

وقال رئيس القلعة البيضاء :"زكريا الوردي قرر التنازل عن مقدم عقده ليفسخ عقده بالتراضي ونتمنى له التوفيق فيما هو قادم في محطته المقبلة، والزمالك سعيد بالفترة التي قضاها داخل النادي ".

وتابع رئيس القلعة البيضاء قائلا :" زكريا الوردي من أحرف اللاعبين المغاربة، وتنافس على ضمه ناديي الوداد والرجاء المغربيين وتلقى عرضا فرنسيا، ولكنه رفض ذلك وفضل الانتقال للزمالك".

وتابع مرتضى منصور قائلا :" زكريا الوردي يجيد اللعب في مركز 6 ، وعندما طلب منه الجهاز الفني اللعب في مركز 8 شارك ولم يعترض".

وقال رئيس الزمالك :" بعض الصفحات المأجورة حملت زكريا الوردي مسؤولية خسارة مباراة السوبر المحلي، وهو لاعب " عنده دم" وطلب الرحيل ".

ومن جانبه تقدم اللاعب بالشكر لمرتضى منصور رئيس النادي ولأمير مرتضى المشرف على الكرة وتمنى للنادي التوفيق في الفترة المقبلة.

وقال اللاعب :" قدر الله وما شاء فعل ولم يقدر لي الاستمرار مع الفريق وأتمنى التوفيق للقلعة البيضاء في الفترة المقبلة".