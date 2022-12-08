وزير التنمية المحلية يمنح شقة لأحد المواطنين خلال زيارته مجمع خدمات بلانة بأسوان|صور

استجاب اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية خلال زيارته لمجمع خدمات بلانة ، لطلب أحد المواطنين من كبار السن ، للحصول على شقة، ووجه اللواء آمنة بتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لسرعة حصول المواطن على الشقة، طالما تنطبق عليه شروط الحصول عليها، مشيرًا إلى ضرورة متابعة نبض الشارع المصرى فى المحافظات، والاستجابة الفورية وسرعة حل شكاوى المواطنين وتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم.

وكان قد قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية لمتابعة معدلات ونسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" بقرى مركزى نصر النوبة وكوم أمبو.

واستهل وزير التنمية المحلية ومحافظ أسوان، جولتهما، بتفقد مجمع الخدمات الحكومية ببلانة بمركز نصر النوبة ضمن 31 مجمعًا على مستوى المحافظة، والذى تم تنفيذه بنسبة 100% على مساحة 900 م2 وبتكلفة 10 ملايين جنيه، حيث يضم مكاتب خدمات للإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين بين القرى والمدن.

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