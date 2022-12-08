أمين عام "الشيوخ" يتابع حجم الأعمال في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية.. صور

قام المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين عام لمجلس الشيوخ صباح اليوم، بزيارة إلى مقر "الشيوخ" بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة سير العمل.

واستمع الأمين العام خلال الجولة، لشرح تفصيلى حول سير العمل في المبنى الجديد وقاعته الرئيسية وكذلك القاعات الملحقة بها، حيث اطلع على مستجدات الموقف الإنشائي للمبني.

جدير بالذكر أن مبنى مجلس الشيوخ يقام على مسطح إجمالي 33000 ألف م2 ويتكون من أرضي و3 أدوار متكررة وقاعة رئيسية تسع 406 نائب وصالونات وأجنحة وشرفات لكبار الزوار والاعلاميين والصحفيين وقاعة اجتماعات كما يضم المبني عدد من المكاتب الإدارية واللجان العامة ومركز إعلامي ومطبعة ومركز معلومات وحاسب آلي وعيادة طوارئ ومطعم وجراجات تتسع لأكثر من 250 سيارة.

وتنفذه شركة المقاولون العرب تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.