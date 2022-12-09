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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب اليوم 9 ديسمبر و مفاجأة بشأن الدولار مقابل الجنيه.. أخبار تهمك

الذهب والدولار
الذهب والدولار

تشهد الفترة الأخيرة، حالة من عدم الاستقرار في أسعار الذهب والدولار، وكذلك حالة الجو، فكل يوم هناك بيانات جديد، وفى هذا التقرير نستعرض تقرير خدمي يوضح أهم الأخبار الخاصة بـ الذهب والدولار، والأرصاد.

 

بعد الارتفاع العالمي.. أسعار الذهب تسجل انخفاضا واضحا اليوم

قدَّمت الإعلامية نهاد سمير تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 9-12-2022، عبر برنامجها “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”.


سعر الذهب اليوم 
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1897 جنيهًا للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 1660 جنيهًا.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1423 جنيهًا للجرام.
أما سعر الجنيه الذهب فسجل 13280 جنيها.

 

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كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

ارتفاع الحرارة مستمر حتى منتصف الأسبوع
 

وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية"، إن الارتفاع في درجات الحرارة مستمر حتى منتصف هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي درجتين، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم خلال فترة النهار 24 درجة مئوية.

زيادة فترة سطوع أشعة الشمس

وأضافت “غانم” أنه مازال هناك امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يساعد على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس، بجانب تنوع الكتل الهوائية بين الجنوبية الغربية لـ الجنوبية الشرقية مما يساعد على زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.


يقارب الـ25 جنيها | سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم.. تفاصيل

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 9- 12 - 2022.

سعر الدولار اليوم  
سجل سعر  الدولار الأمريكي اليوم 24.66 جنيه للبيع، و24.58 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 25.88 جنيه للبيع، و25.83 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 30.01 جنيه للبيع، و29.90 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي 6.55 جنيه للبيع، و6.53 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي 
سعر الدينار الكويتي 80.35 جنيه للبيع، و80.07 جنيه للشراء.

 

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