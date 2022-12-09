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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد تراجع الأسعار.. هل ينخفض الذهب إلى أقل من 1000 جنيه للجرام؟

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب في الآونة الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة على المستوى المحلي منذ ذروة الحرب الروسية الأوكرانية، إذ تخطى الجرام من عيار 24 سعر الـ 2091 جنيه رسميًا بدون مصنعية، في ظاهرة خلقت حالة من الغضب لدى المواطنين المصريين.

في الأيام القليلة الماضية، قامت بعض المنصات وتجار الذهب بوقف تسعيره، إلى أن تستقر الأسعار مرة أخرى في السوق المحلي، وامتنع عدد من المواطنين عن شرائه، إلى أن كانت المفاجأة بهبوطه مرة أخرى بشكل كبير، فهل ينخفض الذهب مرة أخرى لأقل من 1000 جنيه؟

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وقف تسعير الذهب.. هل يصل الجرام إلى 3 آلاف جنيه؟

انخفاض أسعار الذهب مرة أخرى 

بعد الارتفاع الغير مسبوق في أسعار الذهب في الآونة الأخيرة، شهد منذ الثلاثاء الماضي انخفاضًا تدريجيًا مرة اخرى، وسط التحركات العنيفة للأسعار بين الارتفاع والانخفاض، حيث بلغ سعر الذهب اليوم: 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل اليوم الجمعة 1945 جنيهًا 

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 1660 جنيه للجرام بدون مصنعية البيع 

سجل الذهب عيار 18 نحو 1400 جنيه للجرام

بلغ سعر الجنيه الذهب بالأسواق اليوم 13200 جنيه

هل ينخفض سعر الذهب عن 1000 جنيه مرة أخرى؟

يتوقع الخبراء أن تنخفض وتتراجع أسعار الذهب في مصر إلى أن يصل للسعر العادل، وذلك وفقًا لما أوضحه الدكتور ناجي فرج، مساعد وزير التموين لشئون صناعة الذهب، في مداخلة تليفزيونية، قائلاً إن أسعار الذهب حاليًا في الأسواق غير عادلة، رغم تراجع أسعاره. 

وأشار الدكتور ناجي فرج، مساعد  وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إلى أن الأسابيع القادمة سوف تشهد تراجعًا في أسعار الذهب بصورة كبيرة، إلا أن البعض يتسائل هل من الممكن أن  يكون هذا الانخفاض ليصبح سعر الجرام أقل من 1000 جنيه.

وقف تسعير الذهب 

ودفع ارتفاع أسعار الذهب الغير مبرر في الآونة الأخيرة،  بعض المنصات وتجار الذهب إلى إيقاف تسعيره لحين استقرار السوق المصري مرة أخرى، حيث كان هناك تلاعب كبير في تحريك أسعار الذهب لمستويات غير مسبوقة تحت وهم العرض والطلب، حتى بلغت زيادة ثمن الجرام الواحد من عيار 21 زيادة قدرها 180 جنيه في أقل من 24 ساعة.

اسعار الذهب انخفاض اسعار الذهب الحرب الروسية الأوكرانية عيار 24 عيار 21

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