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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وقف تسعير الذهب.. هل يصل الجرام إلى 3 آلاف جنيه؟

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا، ومتتالي بصورة غير مسبوقة من قبل، حيث سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق في مصر، إذ بلغ سعر الجرام من عيار 21 إلى 1830 جنيهًا، بصورة سريعة في إشارة لخروج الأسعار عن السيطرة.

بعد الأرتفاعات الكبيرة والسريعة التي شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة القليلة الماضية، قرر عدد من التجار والمنصات التوقف عن إعلان أسعار الذهب لحين استقرار الأسواق مرة أخرى، فماذا يعني قرار وقف تسعير الذهب؟ 

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ماذا يعني قرار وقف تسعير الذهب؟

على الرغم من إجازة سوق تداول الذهب العالمي، إلا ان أسعار الذهب استمرت في الارتفاع في مصر دون أي تفسير، خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري، حتى قفز الجرام الواحد من عيار 21 لأول مرة في تاريخه مبلغ 180 جنيه في يوم واحد فقط، ما دفع بعض المنصات والتجار إلى إيقاف تسعيره لحين أستقرار السوق المصري، ما دفع الكثيرين للتسائل عن معني هذا القرار.

يعني إيقاف تسعير الذهب توقف منصات التداول، أبرزها منصة « أي صاغة» عن نشر أسعار المعدن الاصفر « الذهب » في السوق المصري، حيث ان هناك تلاعب كبير في تحريك أسعار الذهب لمستويات غير مسبوقة تحت وهم العرض والطلب.

موعد استقرار اسعار الذهب 

من المتوقع أن تنخفض وتتراجع أسعار الذهب في مصر إلى أن يصل للسعر العادل، وفقًا لما أكده الدكتور ناجي فرج مساعد وزير التموين لشئون صناعة الذهب، في مداخلة تليفزيونية، موضحًا أن أسعار الذهب حاليًا في الأسواق المصرية ليست عادلة، رغم تراجع جرام الذهب عيار 21 لأكثر من 200 جنيهًا.

نصح الدكتور ناجي فرج المستهلكين بالتريث في شراء الذهب لحين تراجع أسعار الذهب لطبيعتها، حيث أن سعر الذهب لا يتناسب مع الأسعار العالمية وسعر الدولار.

أشار مساعد وزير التموين لشئون صناعة الذهب إلى أن الأسابيع القادمة ستشهج تراجعًا في أسعار الذهب بصورة كبيرة.

أسعار الذهب اليوم

 عيار 18 سجل الجرام منه 1569 جنيه مصري 

عيار 21 سجل 1830 جنيه 

عيار 24 سجل الجرام منه 2091 جنيه 

سجل الجنيه المصري قيمة 14640 جنيه مصري.

 

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