أسعار في المتناول.. تكلفة برنامج العمرة بالتأشيرة الشخصية

السفر إلى المملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الحج والعمرة، حلم لجميع المسلمين، حتى مع ارتفاع أسعار السفر لتأديتها يسعى الكثيرين جاهدين لتأديتها في سبيل الله - عز وجل - ، إلا ان وزارة الخارجية السعودية أعلنت بشرة سارة للجميع.

وأتاحت وزارة الخارجية السعودية تأشيرة الزيارة الشخصية، والتي تتيح للزوار الدخول إلى أراضي المملكة العربية السعودية، لزيارة أصدقائهم ومعارفهم من مواطني المملكة، فضلاً عن كون تلك التأشيرة تتيح لهم التنقل بين مدن المملكة وتادية مناسك العمرة، فما التفاصيل؟

تأشيرة تتيح التنقل داخل السعودية وتأدية العمرة

وأتاحت وزارة الخارجية السعودية أمام زوار المملكة العربية السعودية بالتأشيرة الشخصية، من الدخول إلى أراضي المملكة والتنقل بين مناطقها ومدنها المختلفة، فضلاً عن تأدية مناسك العمرة بالتزامن مع بدء موسم العمرة الحالي، وزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمواقع الدينية والتاريخية، وحضور الفعاليات الثقافية.

أسعار برنامج العمرة بالتأشيرة الشخصية

ووفرت وزارة الخارجية السعودية برنامج العمرة بالتأشيرة الشخصية أمام زوار المملكة العربية السعودية بإجمالي من 16 لـ 18 ألف جنيه مصري بعد الحصول على التأشيرة مفصلة كالتالي :

2142 جنيه مصري ما يعادل 81 دولارًا رسوم التأشيرة الشخصية ، و رسوم تأمين طبي تحت سن الـ 50 عام تتراوح ما بين 10.5 إلى 18 دولار، ما يعادل من 265 إلى 480 جنيه.

الحصول على رسوم إنجاز بما يقيمة 555 جنيه مصري، ورسوم حجز الموعد العادي لتسهيل واستلام الورق بقيمة 1200 جنية، أو رسوم حجز موعد VIP بقيمة 2380 جنيه مصري.

قيمة رسوم باركود العمرة والتي تتراوح ما بين 3200 جنيه إلى 5 آلاف جنيه، وسعر البنك في التحويل للحساب على الفيزا الدولار 26.45 جنيه.

سعر تذكره الطيران ذهاب وعودة لتأدية مناسك العمرة بقيمة 8650 جنيه.

شروط تأدية العمرة في المملكة السعودية

تشترط وزارة الحج والعمرة السعودية لتأدية مناسك العمرة ضمن موسم العمرة الحالي، الحصول على التأمين الصحي الشامل للزائرين الذي يشمل تغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا، والحوادث الشخصية التي ينتج عنها الوفاة أو العجز وتاخر الرحلات أو إلغاؤها وغيرها من الأمور.