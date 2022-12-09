رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته لـ بوروندي

عاد إلي أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وذلك بعد إنتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية بوروندى ترأس خلالها مع الفريق أول بريم نيونجابو رئيس قوات الدفاع الوطنى البوروندى الجلسة الختامية للإجتماع الثانى للجنة العسكرية المصرية البوروندية.

رئيس الأركان

وأسفرت إجتماعات اللجنة عن التوافق على تطوير أوجه التعاون العسكرى في مجالات التدريب والتأهيل ونقل الخبرات ورفع القدرات العسكرية للجيش البوروندى لمواجهة تحديات الأمن القومى وتحقيق المصالح المشتركة لدول حوض النيل.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد أجريت له مراسم إستقبال رسمية أعقبها لقاء الفريق أول بريم نيونجابو رئيس قوات الدفاع الوطنى البوروندى الذى أشاد بجهود أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين وما توصلت إليه من نتائج تصب فى مصلحة البلدين وقواتهما المسلحة والأمن والاستقرار الإقليمى.

بوروندي

كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ب "آلان تربرت موتابازى" وزير الدفاع البوروندى الذى أكد خلال اللقاء على تبادل الرؤي حول تطورات الأوضاع والتحديات التي تواجه الأمن القومى فى المنطقة والدعم المصرى للقوات المسلحة البوروندية ، والعمل المشترك لمواجهة تلك التحديات لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد الفريق أسامة عسكر عمق الروابط الراسخة التي تجمع البلدين الصديقين، معرباً عن اعتزازه وتطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك في العديد من المجالات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

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