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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض آيس كريم فى جليم نسخة مرممة على هامش البحر الأحمر

عمرو دياب
عمرو دياب

عرض خلال الساعات الماضية نسخة مرممة من فيلم آيس كريم فى جليم على الكورنيش فى مدينة جدة بالسعودية ، وذلك على هامش مهرجان البحر الاحمر السينمائي فى نسخته الثانية . 

وشهد عرض فيلم ايس كريم فى جليم من بطولة الفنان عمرو دياب  حضور جماهيري ضخم ، حيث رفع شعار كامل العدد .

وحرص الهضبة عمرو دياب على تهنئة منتخب المغرب بتأهله لربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بعد فوزه على إسبانيا بركلات الترجيح.

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عمرو دياب لـ المنتخب المغربي: ألف مبروك لأسود الأطلسي التأهل المستحق

وكتب عمرو دياب على تويتر: "ألف مبروك لأسود الأطلسي التأهل المستحق، مع تمنياتي القلبية بالتوفيق في القادم".

وكانت قد شاركت فاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم متابعيها صورة لها برفقة الهضبة عمرو دياب وذلك عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر"

وكتبت سامورا علي الصورة قائلة "يسعدني ان التقى بك عمرو دياب فى العربية قطر".

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