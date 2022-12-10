تعرف على مؤجلات الدوري من الجولة الثالثة والرابعة

تستعد جماهير الكرة المصرية غداً الاحد لعودة منافسات المباريات المؤجلة من الجولة الثالثة والرابعة من بطولة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة.



مؤجلات الدوري من الجولة الثالثة والرابعة

الاحد 11 ديسمبر 2022

غزل المحلة & الداخلية..2.45 ظهراً

سموحة & المقاولون العرب..5 عصراً

طلائع الجيش & المصرى..5 عصراً

الزمالك & بيراميدز..7 مساءاً

الاثنين 12 ديسمبر 2022

سيراميكا & حرس الحدود..2.45 ظهراً

الاسماعيلى & فيوتشر..5 عصراً

الاهلى & الاتحاد السكندري..7 مساءاً

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.