تعرف على مؤجلات الدوري من الجولة الثالثة والرابعة

تستعد جماهير الكرة المصرية غداً الاحد لعودة منافسات المباريات المؤجلة من الجولة الثالثة والرابعة من بطولة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.
الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.
ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة.
مؤجلات الدوري من الجولة الثالثة والرابعة
الاحد 11 ديسمبر 2022
غزل المحلة & الداخلية..2.45 ظهراً
سموحة & المقاولون العرب..5 عصراً
طلائع الجيش & المصرى..5 عصراً
الزمالك & بيراميدز..7 مساءاً
الاثنين 12 ديسمبر 2022
سيراميكا & حرس الحدود..2.45 ظهراً
الاسماعيلى & فيوتشر..5 عصراً
الاهلى & الاتحاد السكندري..7 مساءاً
القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.