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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مريض يشاهد مباراة بكأس العالم أثناء إجراء عملية جراحية

بولندي يشاهد كأس
بولندي يشاهد كأس العالم أثناء عملية جراحية

أخذ إدمان كرة القدم أحد مشجعي كأس العالم إلى مستوى جديد ، وذلك عندما شاهد مباراة أثناء خضوعه لعملية جراحية من قبل الأطباء.

انتشرت صورة لمريض في بولندا أثناء مشاهدته لإحدى مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 على شاشة التلفزيون أثناء إجراء الأطباء عملية جراحية له تحت التخدير النصفي.

كان الرجل تحت التخدير النخاعي الذي يخدر الجسم من الخصر إلى الأسفل بينما ظل مستيقظًا طوال العملية يشاهد إحدى مباريات كأس العالم.

 

مباراة ويلز وإيران 

وبحسب ما ورد خضع الرجل لعملية جراحية في "الجزء السفلية من جسده" في 25 نوفمبر، وبحسب ما ورد سأل الرجل الذي لم يذكر اسمه الأطباء عما إذا كان بإمكانه مشاهدة المباراة بين ويلز وإيران.


وقد سمح له المسعفون بمشاهدة المباراة على شاشة تلفزيون موضوعة في أحد أركان غرفة العمليات.

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