عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لتأهيل الطلاب لسوق العمل.. آداب القاهرة تعقد ورشة عمل الخميس القادم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تعتزم وحدة متابعة ودعم الخريجين بكلية الآداب جامعة القاهرة، عقد سلسلة دورات وورش عمل تأهيلية للطلاب والخريجين  تستلها بورشة عمل عنوان “كون مهارتك … شكل مستقبلك”، وتقام تلك الورشة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والدكتورة عبير عبد السلام عميدة الكلية.

ويحاضر في الورشة الدكتور ألبرشت كلاسن الأستاذ الزائر بقسم اللغة الألمانية بكلية الآداب، وذلك سوف تكون الورشة باللغة الانجليزية ويصاحبها ترجمة فورية  باللغة العربية، وتهدف الورشة إلي لتهيئة لسوق العمل ومتابعتهم بعد التخرج.

وتقام الورشة يوم الخميس القادم الموافق 15 ديسمبر في تمام الساعة الحادية عشر صباحآ وحتي الساعة الثانية ظهرآ بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب جامعة القاهرة، وعلي الراغبين في المشاركة والحضور التسجيل عبر الرابط التالي: https://forms.gle/wz64tkhKvLaLPcdq6

تغطي الورشة الموضوعات المهمة الآتية باللغة الإنجليزية مع ترجمة فورية مصاحبة باللغة العربية:
• كيف تعد نفسك لسوق العمل، ما الفرص المتاحة لك؟
How to prepare for the job market. What opportunities exist out there?

ألعاب الموت تغزو المدارس .. وتشارلي التحدي الجديد | خطر يحتاج الحظر


• تخصصك المهني تكونه خلال سنوات دراستك، بينما الكفاءة المهنية يحددها تخصصك الدقيق.
Specialization already during the study years. Competency in various fields, maybe as a minor.

• كيف تكتب سيرة ذاتية جيدة؟
How to write a good CV

• كيف تكتب خطاب جيد للالتحاق بوظيفة؟
How to write a good letter of job application

• جهز نفسك للمقابلة الشخصية (قم بما يتعين عليك)
Prepare yourself for the interview (do your homework)

• من يتوقع أن يكونوا زملاءك في العمل؟ ما الثقافة السائدة في المكان الذي ستعمل به؟
Who might be your colleagues, what is the company's culture

• شارك في أي عمل تطوعي، خدمة مجتمع، أنشطة اجتماعية (فكر في الجمعيات الأهلية، المنظمات الوطنية أو الدولية، المؤسسات الثقافية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية ...وغيرها)
Any volunteer work, community service, social involvement (think of NGOs, national or international organizations, cultural institutions, such as G-I, EU, UN, etc.)

• تأنق لكي تتألق
Dress for success

• خطابات التزكية أو الخبرة
Letters of recommendations or references

• نقاش مفتوح وإجابات عن الأسئلة والاستفسارات 
Open forum, questions, queries, etc.

كلية الاداب جامعة القاهرة جامعة القاهرة كون مهارتك شكل مستقبلك كون مهارتك … شكل مستقبلك الدكتور ألبرشت كلاسن Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب يعلن عن حدث مهم خلال 10 أيام

منشور قاسٍ من طليقته| صدمة لمحبي شيف عربي شهير بعد انفصاله عن زوجته

«بعد الغزل وكُلِي يا مراتي» طلقها.. تفاصيل أزمة أبو جوليا وزوجته

ماذا قالت دنيا سمير غانم عن حمل شقيقتها إيمي؟.. تفاصيل

مشاهدة مباراة هولندا ضد الأرجنتين مباشر الآن 0 - 0 في كأس العالم

متحدث الرئاسة : السعودية تشيد بالجهود المصرية في إنجاح القمة العربية الصينية

عيار 21 بـ 1670 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت 10 ديسمبر 2022

مفاجأة.. عمرو أديب: تراجع الأسعار في هذا التوقيت| شاهد

ترشيحاتنا

ماذا أصلي بعد أذان الفجر مباشرة ؟.. كثيرون لا يعرفون

انطلاقة جديدة لـ بيويك "إنفيستا" الرياضية .. تفاصيل

مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا وماذا طلب محامي اللاعب

دعاء للميت أبي.. 8 كلمات تملأ قبره بالرضا والنور والسرور والأنس

متى ينزل الله إلى سماء الدنيا؟.. اعرف التوقيت الصحيح قبل الفجر

أستراليا وكندا تفرضان عقوبات على أشخاص وكيانات في إيران وروسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريض يشاهد مباراة بكأس العالم أثناء إجراء عملية جراحية

سعرها خيالي.. شاهد أغلى فاكهة أناناس في العالم

سعره يصل لـ75 ألف جنيه.. نانسي عجرم بـJumpsuit لامع مكرر

كيف تميز بين الذهب الأصلى والمغشوش.. طريقة سهلة وبسيطة

فيديو

يسرا لمنتقديها: مش هنزل للمستوى ده l فيديو

بالدموع.. مصطفى كامل يعين حلمي بكر نقيبا شرفيا للموسيقيين| فيديو

هل ينتقل كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي؟.. تفاصيل

الدوري السعودي أم أوروبا؟.. تعرف على وجهة كريستيانو رونالدو المقبلة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ