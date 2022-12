لتأهيل الطلاب لسوق العمل.. آداب القاهرة تعقد ورشة عمل الخميس القادم

تعتزم وحدة متابعة ودعم الخريجين بكلية الآداب جامعة القاهرة، عقد سلسلة دورات وورش عمل تأهيلية للطلاب والخريجين تستلها بورشة عمل عنوان “كون مهارتك … شكل مستقبلك”، وتقام تلك الورشة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والدكتورة عبير عبد السلام عميدة الكلية.

ويحاضر في الورشة الدكتور ألبرشت كلاسن الأستاذ الزائر بقسم اللغة الألمانية بكلية الآداب، وذلك سوف تكون الورشة باللغة الانجليزية ويصاحبها ترجمة فورية باللغة العربية، وتهدف الورشة إلي لتهيئة لسوق العمل ومتابعتهم بعد التخرج.

وتقام الورشة يوم الخميس القادم الموافق 15 ديسمبر في تمام الساعة الحادية عشر صباحآ وحتي الساعة الثانية ظهرآ بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب جامعة القاهرة، وعلي الراغبين في المشاركة والحضور التسجيل عبر الرابط التالي: https://forms.gle/wz64tkhKvLaLPcdq6

تغطي الورشة الموضوعات المهمة الآتية باللغة الإنجليزية مع ترجمة فورية مصاحبة باللغة العربية:

• كيف تعد نفسك لسوق العمل، ما الفرص المتاحة لك؟

How to prepare for the job market. What opportunities exist out there?



• تخصصك المهني تكونه خلال سنوات دراستك، بينما الكفاءة المهنية يحددها تخصصك الدقيق.

Specialization already during the study years. Competency in various fields, maybe as a minor.

• كيف تكتب سيرة ذاتية جيدة؟

How to write a good CV

• كيف تكتب خطاب جيد للالتحاق بوظيفة؟

How to write a good letter of job application

• جهز نفسك للمقابلة الشخصية (قم بما يتعين عليك)

Prepare yourself for the interview (do your homework)

• من يتوقع أن يكونوا زملاءك في العمل؟ ما الثقافة السائدة في المكان الذي ستعمل به؟

Who might be your colleagues, what is the company's culture

• شارك في أي عمل تطوعي، خدمة مجتمع، أنشطة اجتماعية (فكر في الجمعيات الأهلية، المنظمات الوطنية أو الدولية، المؤسسات الثقافية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية ...وغيرها)

Any volunteer work, community service, social involvement (think of NGOs, national or international organizations, cultural institutions, such as G-I, EU, UN, etc.)

• تأنق لكي تتألق

Dress for success

• خطابات التزكية أو الخبرة

Letters of recommendations or references

• نقاش مفتوح وإجابات عن الأسئلة والاستفسارات

Open forum, questions, queries, etc.