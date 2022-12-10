سقط خلال العمل ونجله ممثل.. قصة رحيل الفنان غريب محمود المأساوية

يوافق اليوم السبت 10 ديسمبر، ذكرى رحيل الفنان صاحب الطلة المميزة غريب محمود، الذي ولد في منيا القمح بالشرقية يوم 10 مايو عام 1941، حيث رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2006، تاركًا عددا من الأدوار المميزة التي لا تُنسى رغم صغر حجمها.

ويُعد الفنان غريب محمود، أحد أبرز وأهم نجوم الكوميديا في السينما المصرية، حيث يتمتع بهيئة مميزة وموهبة كبيرة جعلته في أول صفوف فناني الكوميديا.

غريب محمود وحياته

وبالرغم من أن الفنان غريب محمود، لم يشارك في أدوار كثيرة، إلا أنه نجح في تحقيق نجاحات من النادر تكرارها، حيث يتميز بخفة ظله وطيبة قلب واضحة وموهبة شديدة الخصوصية.

المفاجئ في الأمر أن الفنان غريب محمود لديه ابن يعمل في الوسط الفني، وهو الفنان الشاب محمود غريب محمود، والذي شارك في العديد من الأعمال في الفترة الأخيرة منها مسلسل «خطوط حمراء»، مسلسل «فرعون».

وكانت نهاية الفنان غريب محمود مأساوية، حيث سقط مرتين خلال تنفيذه لدوره بجانب الفنانة وفاء مكي، وفي المرة الأولى ساعده زملاؤه أما المرة الثانية فكانت هي الأخيرة التي أدت لرحيله.