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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر عيار 14 في محلات الصاغة اليوم 11-12-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

سجل أقل  سعر عيار ذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 11-12-2022؛ لتصل قيمة الجرام الواحد من 14 الأدني فئة نحو 1100 جنيها للشراء و 1140 جنيها للبيع .

 

عيار 21

وبحسب موقع إيجيبت جولد برايس توداي، فقد وصل سعر عيار 21  الأوسع انتشارا نحو 1650 جنيها للشراء و 1710 جنيهات للبيع. 

سعر الذهب في محلات الصاغة بختام التعاملات اليوم

ارتفاع حاد في سعر الذهب العالمي


سعر عيار 18


بلغ سعر عيار 18 الأوسط فئة نحو 1414 جنيها للشراء و 1466 جنيها للبيع.


سعر عيار 24


بلغ أغلي أعيرة  الذهب والمتمثل في  عيار 24 الأعلي فئة نحو 1886 جنيها للشراء و 1954 جنيها للبيع .


كيلو الذهب


بلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.9 مليون جنيه للشراء و 1.954 مليون جنيها للبيع.


سعر جنيه الذهب


بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 13.2 ألف جنيه للشراء و 13.7 ألف جنيه للبيع.


سعر أوقية الذهب


بلغ سعر أوقية الذهب نحو 58.65 ألف جنيه للشراء و 60.8 ألف جنيه للبيع.

 

بورصة عالمية


وقال إدوارد مويا، كبير المحللين في أواندا، في مذكرة «سيهتم المتعاملون برؤية ما سيقوله مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن اتجاه التضخم، ومتى يمكن أن تصل أسعار الفائدة إلى الذروة». وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6% إلى 23.20 دولار، في حين زاد البلاتين 0.4% إلى 1006.91 دولار. وخسر البلاديوم 0.4% مسجلاً 1918.50 دولار، لكنه يتجه لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.

وهبط مؤشر الدولار 0.1%، ويجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ويتوقع المشاركون في السوق الآن احتمالاً 93% لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي في 13 و14 ديسمبر.

و زاد سعر الذهب في البورصة العالمية مدعومة بضعف الدولار، في حين استعد المستثمرون لبيانات تضخم مهمة في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر الأسبوع المقبل بخصوص رفع سعر الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1793.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0241 بتوقيت جرينتش، لكنه انخفض 0.3% منذ بداية الأسبوع، فيما زادت . العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1804.80 دولار.

ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر المقرر صدوره يوم 13 ديسمبر.

 وتوقعت الغرفة التجارية بالقاهرة تراجع أسعار الذهب عالميا في الفترة المقبلة، موضحة أن المستهلكين يذهبون لشراء الذهب، والجنيه الذهب في الأسواق بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة  كملاذ آمن لحفظ الأموال.

أسعار الذهب 
 

واعتبرت الغرفة  أن ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري سبب قوي في ارتفاع  زيادة سعر جرام الذهب بالأسواق في الفترة الأخيرة.

انهيار الذهب

وخلال اليومين الماضيين تراجعت أسعار الذهب تراجعت بقيمة 50 جنيهًا بالرغم من زيادة المعدن الأصفر في السوق العالمي.

وانهارت أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت خلال تعاملات أمس موجة من التراجعات الحادة سجلت 80 جنيهًا، بعد ان تسجيل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1850 جنيهًا، وتعليق الشاشات لفترة ثم التراجع لمستوى 1770 جنيهًا.
 

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