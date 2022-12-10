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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خيري رمضان: الكرة بتتكلم عربي وتأهل المغرب لنصف نهائي كأس العالم رفع رأسنا

منتخب المغرب
منتخب المغرب

علق الإعلامي خيري رمضان، على الفوز التاريخي الذي حققه منتخب المغرب على منتخب البرتغال في ربع نهائي كأس العالم بهدف نظيف، وتأهلها لنصف نهائي مونديال قطر، قائلًا: "الكرة بتتكلم عربي والمغرب في نصف النهائي".

ووجه الإعلامي خيري رمضان، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على فضائية "القاهرة والناس"، كلامه للاعبي منتخب المغرب قائلا: "فرحتونا يا أسود الأطلس، ولكم تهنئة 110 مليون مصري، فرحتونا ورفعتوا رأس العرب، وكل بيت ومقهى وكل مكان مصري كان يتابعكم ويدعوا لكم، وانتصرتم بفضل دعاء أمهات لاعبيكم المهرة".

 

سعداء اليوم بما فعله المغاربة

وتابع: "لاعبي المغرب أثبتوا أن الكرة تفعل ما عجز عنه الساسة والاقتصاديون، ولا سامح الله من حرمنا من المشاركة في هذه المتعة"، مؤكدًا أن المغرب العربي وحوالي 450 مليون عربي سعداء اليوم بما فعله المغاربة، الذين فعلوا ما لم نفعله من قبل بإخلاص وحماس وبهدف واحد في مرماهم، وأسود المغرب عملوها وفرحونا الرجالة وهنغني لكم زي ما بنغني لنفسنا، ونحن في ظهوركم وننتظركم في النهائي".

خيري رمضان منتخب المغرب كأس العالم البرتغال مصر

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