جماهير المغرب تغلق شوارع في نيويورك بسبب الاحتفال بالفوز على البرتغال|فيديو وصور

نزل المشجعون المغربيون في نيويورك إلى الشوارع للاحتفال اليوم السبت بفوز منتخب بلادهم على البرتغال حيث حقق الفريق في مباراة خروج المغلوب في دور الـ 16 من مونديال 2022 في قطر انتصارًا 1-0.

وسدّد أسود الأطلسي في الدقيقة 42 من رأسية يوسف النصيري هدفا وتمكنوا من الحفاظ على تقدمهم على الرغم من البطاقة الحمراء المتأخرة للاعب وليد شديرة.

وكان جماهير الفريق في بيج آبل منتشية بالنتيجة، وأضاءوا مشاعل واحتفلوا في الشوارع بعد المباراة.

وغنى المشجعون الأغاني كما احتفلوا بالفوز غير المحتمل في أستوريا ، قسم كوينز بالمدينة.

كان المغرب خارج الضربات 12-9 وخسر بشكل كبير ، حيث كانت البرتغال تملك الكرة 74 في المائة من الوقت.

لكن فريق فرناندو سانتوس لم يتمكن من معادلة المباراة حيث فشل كريستيانو رونالدو وبيبي في استغلال الفرص المتأخرة.