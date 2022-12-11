سبب حصول الأهلي على مكافأة مالية لمشاركة بدر بانون في كأس العالم

كشف أحمد عبدون، خبير التسويق الرياضي، عن سبب حصول الأهلي على مكاسب مادية من تواجد بدر بانون لاعب الفريق السابق مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 وتأهله مع منتخب بلاده إلى نصف النهائي.

وقال عبدون في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الاتحاد الدولي لكرة القدم يكافئ الفرق الذي تواجد معها اللاعب المشارك في كأس العالم خلال آخر موسمين وبالتالي من حق الأهلي الحصول على المكافأة المالية نظرا لتواجد بانون مع الأهلي خلال الفترة الماضية".

وتطرق عبدون للحديث عن منتخب المغرب قائلا: "هناك تطور في المغرب خلال الفترة الماضية كان مؤشرا واضحا للنجاح، فضلا عن نفوذ فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي المساهم في هذا النجاح".