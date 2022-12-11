أكرهه على توقيع إيصالات أمانة ..صاحب مطعم بالتجمع الخامس يتعدي على عامل بالضرب

تعدي صاحب مطعم بالتجمع الخامس علي علمل بالضرب وقام باحتجازه واكراه علي توقيع ايصالات امانة لاعتقاده سرقته اغذية من المطعم حيث تم ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من عامل بمطعم مصاب بكدمات وسحجات ، قرر بتضرره من مدير المطعم محل عمله لقيامه بإحتجازه داخل المطعم والتعدى عليه بالضرب وإكراهه على توقيع عدد (3) إيصالات أمانة على بياض إعتقاداً منه بقيامه بسرقة مبلغ مالى ، وكذا وجود المفتاح الخاص بالمخزن بحوزته وعقب ذلك قام بإطلاق سراحه .

تم إستهداف المتهم وضبطه حال تواجده بالمطعم ، وعُثر بحوزته على عدد (3) إيصالات أمانة على بياض مزيلين بتوقيع المجنى عليه .

وبمواجهته إعترف بأنه نظراً لقيام المبلغ بسرقة كمية من المواد الغذائية ومبلغ مالى فقام بالتعدى عليه بالضرب محدثاً ما به من إصابات وإكراهه على توقيع إيصالات الأمانة ضماناً لإسترداد قيمة المسروقات .

وبسؤال المجنى عليه نفى سرقته للمبلغ المالى والمواد الغذائية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.