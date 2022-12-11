العثور على هيروين وحشيش وأقراص مخدرة بحوزة شخص في المقطم

تمكن رجال الأمن من ضبط كمية من المواد والأقراص المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار بها.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى .

أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه ، وبحوزته (عدد 5 أسطوانات من مخدر الهيروين وزنت 1,25 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام - عدد 20 ألف قرص مخدرة متنوع - سلاح أبيض "سكين" - مبلغ مالى) .

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطه الإجرامي فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.