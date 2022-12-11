القوى العاملة: توفير وحدة متنقلة لتدريب البدويات على المشغولات بـ«سانت كاترين» |صور

قام حسن شحاتة وزير القوي العاملة بجولة؛ اليوم الأحد؛ لمعرض مشغولات يدوية ،ودورة تدريبية للحاسب الالي بمنطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء .

ووجه الوزير بسرعة توفير عربة تدريب متنقلة من العربات التي تستعد الوزارة لاطلاقها الشهر المقبل ،في مدينة سانت كاترين لخدمة المرأة البدوية وتدريبها على المشغولات اليدوية التراثية، ليستفيد منها أكثر من 800 سيدة بدوية لمساعدتها على العمل وخدمة أسرتها وإشراكها في عملية التنمية التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد الوزير استعداد الوزارة للتنسيق مع محافظة جنوب سيناء لتوفير عربات تدريب متنقلة لتأهيل الشباب على مهن تحتاجها سوق العمل .

واستمع الوزير إلى سيدات سيناء الذين نقلوا شكرهم وتقديرهم إلى الرئيس السيسي على دعمه المستمر لدور ومكانة للمرأة المصرية .

ورافق الوزير اللواء خالد متولي، نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،وأشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، ورئيس مدينة سانت كاترين اللواء طلعت العناني.

وتفقد وزير القوى العاملة الدورات التدريبية التي تنفذها المديرية بمدينة سانت كاترين، على المشغولات اليدويه، والحاسب الآلى، بحضور ٢٢ متدربا، ومتدربة، وذلك في إطار جولته للمحافظة.

وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بملف التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل سواء بالداخل أو الخارج،فضلا عن إثقالهم بالمهارات والقدرات الفنية التي تساعدهم على توفير فرصة عمل لائقة أو المساهمة في إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة،تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي .

ونوه الوزير إلى أن افتتاح هذه الدورة بجنوب سيناء يأتي ضمن خطة التدريب المهني للعام المالي الحالي ٢٠٢٢_٢٠٢٣ ، والتي يتم تنفيذها في عدد 75 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية منها 38 مركزا ثابتا، و 10 وحدات تدريبية ثابتة ،وعدد 27 وحدة تدريب متنقلة ، بإجمالى 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة،تستهدف تدريب 9448 شابا و فتاة.

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