تليفونات بني سويف يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تليفونات بني سويف، تدريباته صباح اليوم الأحد بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة عقب مباراة المدينة المنورة.

وكان عماد عابدين المدير الفني للفريق، منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 48ساعة بعد العودة من الأقصر.

وعاد فريق تليفونات بني سويف للتدريبات الجماعية صباح اليوم الأحد على ملعبه في طرة الأسمنت استعدادا للمباراة المقبلة أمام مصر المقاصة.

ويلتقي تليفونات بني سويف بنظيره مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز "ب" الخميس المقبل.