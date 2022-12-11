البيع بأسعار رمزية للطلاب.. افتتاح معرض للملابس بجامعة طنطا

افتتح الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم، معرض لملابس الطلاب بكلية العلوم، والذى يقام تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة بالتعاون مع جمعية نادى إينرويل بطنطا، وذلك بحضور الدكتور احمد عبد المتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

أوضح الدكتور محمود سليم، أن اقامة هذه المعارض يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة في إطار المسئولية المجتمعية التى تتبناها الجامعة تجاه أبنائها الطلاب لمساعدتهم على مواجهة متطلبات الحياة بما يضمن لهم تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعى .

وأضاف أن المعرض يستمر على مدار خمسة أيام فى الفترة من ١١ إلى ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ الجاري، لبيع الملابس بأسعار رمزية لغير القادرين من الطلاب و ذوى الهمم وأصحاب القدرات الخاصة لتخفيف العبء عن كاهل ذويهم، مثمنا الجهود المبذولة من القائمين على تنظيم المعرض.

وشارك فى فعاليات الافتتاح الدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم، والدكتورة نهال عاطف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأميرة عارف رئيس نادى إينرويل بطنطا.

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