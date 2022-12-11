الخطيب: إنجاز قطر والمغرب يدعو للفخر.. نحتاج لإعادة حساباتنا..والدولة تدعم ولا تتأخر

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التحية إلى دولة قطر الشقيقة، التي أبهرت العالم ونظمت بطولة كأس عالم استثنائية، مؤكدًا أن قطر صعبت المهمة على أية دولة ستقوم بتنظيم المونديال فيما بعد.. وأثبتت على أرض الواقع أن الدول العربية قادرة على تحقيق النجاح.

وقدم الخطيب التهنئة للأشقاء في دولة قطر، وفي المقدمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وكل المسئولين في الحكومة القطرية، على تنظيم بطولة تاريخية بكل المقاييس، وقدم التهنئة أيضًا إلى الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم.

وحرص الكابتن محمود الخطيب على تقديم التهنئة للجماهير المغربية والمسئولين في حكومة المغرب بصفة عامة، والمسئولين عن الرياضة والمنظومة الكروية بصفة خاصة، بعد الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب المغربي الشقيق، الذي شرف كل العرب وتأهل للدور نصف النهائي لكأس العالم، ليثبت أن الكرة العربية بالتخطيط الجيد، والانضباط والالتزام، والاحترافية في العمل، والثقة بالنفس، تستطيع المنافسة عالميًّا.

وأكد رئيس النادي الأهلي أن الإنجاز الكبير الذي حققته الشقيقتان قطر والمغرب في بطولة كأس العالم يدعو للفخر.. ولا بد أن يكون دافعًا للأمة العربية كلها، ويستوجب إعادة الحسابات في أمور عديدة تتعلق بمنظومة الرياضة في مصر، خاصة أن مصر دولة عريقة، تستحق مكانة رياضية وكروية أفضل.

وأشار إلى أن الدولة ومؤسساتها الوطنية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدعم وتساند بقوة، ولا تتأخر يومًا عن كل ما يخدم مصلحة الوطن، خاصة أن مصر أول دولة عربية وإفريقية تأهلت إلى نهائيات كأس العالم عام 1934، وتملك تاريخًا مشرفًا، ولكن نحتاج للمزيد من العمل الجاد من أجل الحاضر والمستقبل.