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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل استبعاد عبد الله السعيد من مباراة الزمالك.. عقوبة قاسية بسبب خناقته مع مصطفى فتحي

صدى البلد

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل استبعاد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، من مباراة فريقه أمام الزمالك، مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، المؤجلة من الجولة الثالثة في الدوري.

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن عبد الله السعيد تم استبعاده من مباراة الزمالك بسبب مشادة وقعت بينه وبين مصطفى فتحي، في مباراة المقاولون العرب الماضية.

وأضاف حتحوت، أن عبد الله السعيد، طلب من تاكيس جونياس، استبداله بين شوطي المباراة، وهو ما تحقق بالفعل، ثم دخل اللاعب في شجار مع هاني سعيد المدير الرياضي بالنادي، وقرر اللاعب مغادرة ملعب المباراة نهائيًا.

وأوضح حتحوت، أن هاني سعيد علم بمغادرة عبد الله السعيد، ملعب المباراة، وقرر خصم 500 ألف جنيه من راتبه، وتم إبلاغه على جروب اللاعبين عبر «واتس آب»؛ ليخرج عبد الله السعيد من الجروب بعدها مباشرة.

واختتم تصريحاته، أن عبد الله السعيد، لم يذهب إلى تدريبات بيراميدز، عقب مباراة المقاولون العرب، ليقرر المدير الفني خروجه من قائمة الفريق لمواجهة الزمالك. 

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