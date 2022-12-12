رئيس الرابطة المغربية بالقاهرة عن فرحة المصريين: ليست غريبة ومصر قلب الوطن

قالت كريمة حليم، رئيس الرابطة المغربية بالقاهرة، إن فرحة المصريين بانتصارات منتخب المغرب في كأس العالم ليست غريبة، فمصر قلب الوطن العربى، متابعة: نتجمع مع المصريين لتشجيع المنتخب.

وأضافت "كريمة حليم" خلال مداختلها الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن لاعبى المنتخب لعبوا كفريق واحد، ومن أسباب نجاحات منتخب المغرب هو اللحمة والتعاون بين اللاعبين، والانتماء للبلد، مؤكدة على أن لاعبى المنتخب لعبوا مباراة رائعة وتاريخية أمام البرتغال.

وأكد الفنان ربيع القاضي الفنان المغربى، على أن حالة الفرحة المصرية وصلت إلى المغرب، متابعا: نعلم تماما أن الشعب المصري يشجع المنتخب المغربي منذ البداية.

وشدد على ان المغرب يحقق معادلة صعبة أخرى، وهي توحيد الشعوب العربية معا، وسنحقق المستحيل في كأس العالم ، فالمستحيل ليس مغربيا.

