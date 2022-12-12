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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نزلوا خزان الوقود.. القصة الكاملة لاختناق عاملين في "بنزينة" بالعريش

محطة تزود السيارات
محطة تزود السيارات بالوقود ارشيفية

شهدت إحدى محطات تزويد السيارات بالوقود في وسط العريش بـ شمال سيناء، حادث مروع بعد تعرض عاملان بالمحطة إلي حالة إغماء بسبب القيام بأعمال تنظيف الخزانات الأرضية.

البداية جاءت عندما نزل أحد العاملين داخل خزان مخصص للبنزين في محطة تزويد السيارات بالوقود بوسط مدينة العريش، حيث أصيب باختناق نتيجة الغاز المنبعث بقوة داخل الخزان مما أدى إلي تعرضه لحالة إغماء، وحاول الاستغاثة من زملاءه العاملين بالمحطة، حيث قام أحدهم بمحاولة إنقاذه إلا إنه فشل هو الأخر بعدما أصيب بحالة اختناق أيضا.

 

استخدام السلالم للنزول الي الخزان

 

وعليه تم الاتصال بقوة الحماية المدنية بالعريش التي وصلت علي الفور إلي مكان المحطة، وتم استخدام السلالم للنزول إلي الخزان والأحبال لاستخراج العاملين علي سطح الأرض.

ودفع مرفق إسعاف شمال سيناء، بسيارتين إسعاف إلي مكان محطة الوقود، حيث تم نقلهما إلي مستشفي العريش العريش العام لإجراء الاسعافات الأولية لهم ومحاولة الاستفاقة.

وتبين إصابة محمد عدلي بهنسي 40 عاما باختناق، وعمرو إبراهيم يحيى 21 عاما باختناق، ووصفت التقارير الطبية حالة المصاب الأول بالمتوسطة والثاني مستقرة.

يذكر أنه حدث انفجار في مسدس البنزين في نفس المحطة  منذ اسبوعين نتيجة تفريغ الهواء مما أسفر عن إصابة اثنين من العاملين بالمحطة وتوفي أحدهما متاثرا بجراحه بعد أن خضع للعلاج من آثار الحريق مدة ٣ أيام.

وطالب نشطاء التواصل الاجتماعي بضرورة مراجعة الاشتراكات البيئية داخل المحطة بعد تعرض العاملين إلي حوادث لم تحدث من قبل علي مستوي المحافظة خاصة وأن المحطة كامت مغلقة لفترة بسبب الأوضاع الأمنية في المحافظة، وذلك حماية للعاملين والحفاظ عليهم من الخطر علاوة علي ضرورة تأمين علي العاملين في محطات الوقود ضد المخاطر.

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العريش محطة وقود تنظيف خزان

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