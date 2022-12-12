مخاطر كثيرة .. الدواء تحذر من كسر حبوب الدواء نصفين

قالت هيئة الدواء المصرية ، إن تقسيم حبوب الدواء بالسكين أو بلع الحبوب المكسرة أو هرس الحبوب وتذويبها وتناولها كمشروب، هي ممارسات شائعة خاطئة بين كثير من المرضى.

وأضافت هيئة الدواء المصرية ، إن هذا العمل قد يكون له مخاطر كثيرة.، فهناك بعض الأدوية التي تكون مغلفة بغلاف يحميها من أحماض المعدة، أو امتصاصها في الجسم يكون بمعدل معين، لذلك في حالة تقسيمها قد لا يؤدي الدواء مفعوله.

وأوصت هيئة الدواء المصرية باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء؛ فالصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.