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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يعود لمركزه المفضل ويتصدر الدوري بعد الفوز على الاتحاد 3-0

صدى البلد

 

طفاز الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي بثلاثة أهداف على منافسه الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد السلام وي.


تفاصيل المباراة..

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سجل بيرسي تاو لاعب الأهلي الهدف الأول في الدقيقة 12 من عمر المباراة عن طريق متابعة مميزة من تاو بعد تسديدة برونو سافيو من داخل منطقة الجزاء.


وفي الهدف الثاني مرر علي معلول كرة رائعة على رأس ياسير إبراهيم قلب دفاع الأهلي الذي أسكن الكرة الشباك برأسية رائعة في الدقيقة ٣٢ من عمر المباراة.


وحرم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمود علاء لاعب الاتحاد السكندري من تسجيل هدف تقليص الفارق.


وتألق الشناوي ومنع محمود علاء من تسجيل ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد العودة لتقنية الvar في الدقيقة 45 من عمر المباراة.


احتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة ٤٦ من عمر المباراة، وتصدى لها محمد عادل ميسي في الدقيقة ٤٧ وسجلها بعيدة عن الثلاث خشبات وحرم فريقه من تسجيل هدف تقليص الفارق.


تلاعب محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي بدفاع الاتحاد السكندري في الدقيقة 91 من الوقت المحتسب بدل من ضائع ومرر الكرة لأكرم توفيق الذي سكنها الشباك واعلن عن تقدم الاهلي بهدف ثالث.

 

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الاهلي للنقطة 18 ويعود لمركزه المفضل في صدارة الدوري الممتاز، بينما يستقر الاتحاد في المركز السادس برصيد 9 نقاط٫

أعلن زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي.


تشكيل الاتحاد

المهدي سليمان، أحمد عيد، محمود علاء، خالد صبحي، صبري رحيل، هشام صلاح، مروان عطية، خالد الغندور، محمود عبد العزيز، أحمد عادل ميسي، أوستن أموتو.

 تشكيل الأهلى أمام الاتحاد

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

 خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - كريم فؤاد - برونو سافيو - أحمد عبد القادر. 

خط الهجوم: بيرسي تاو. 

أول مواجهة بين الفريقين

 وكانت أول مواجهة بين الفريقين موسم 1948-1949، وفاز زعيم الثغر بنتيجة 2-1 حيث سجل ثنائية الاتحاد سعد راشد، بينما أحرز أحمد مكاوى هدف الأهلى الوحيد.

 آخر مواجهة بين الفريقين

 وآخر مواجهة بين الفريقين كانت في الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الماضي، وفاز الأهلى بثلاثية نظيفة حملت توقيع كل من: أحمد سيد غريب لاعب الأهلي السابق والاتحاد السكندري الحالي هدفين وزياد طارق هدفًا. 
 

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