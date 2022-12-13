سلم نفسه.. حبس المتهم بقتل طالب لخلافات الجيرة بباب الشعرية

قررت نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، حبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخلص من طالب بسبب خلافات الجيرة ليلقي مصرعه في الحال.

وكلفت النيابة أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها للتوصل لملابساتها الحقيقية.

وكانت قد شهدت منطقة باب الشعرية جريمة قتل بشعة عندما غرز عامل سكينا في بطن طالب بسبب خلافات الجيرة ليلقي مصرعه في الحال.

ألقي القبض على المتهم وأمر اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة بعرضه على النيابة للتحقيق .

تلقي قسم شرطة باب الشعرية بلاغاً بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بدائرة القسم .

علي الفور وجه اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بسرعه الانتقال والفحص وتبين من التحريات قيام عامل مقيم بدائرة القسم بالتعدى بالضرب على طالب "مصاب بجرح طعنى بالبطن" مقيم بذات الدائرة باستخدام سلاح أبيض "سكين" حال تواجدهما بمحل البلاغ بسبب خلافات الجيرة، نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وفى وقتٍ لاحق حضر للقسم المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة .

واعترف بارتكاب الواقعة، وبسؤال كلٍ من والدى المتوفى أيدا ما سبق، واتهمه العامل بالتسبب فى وفاة نجلهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.