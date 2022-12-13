المجتمعات العمرانية: مشروع دار مصر يستهدف الشريحة المتوسطة

قال المهندس حاتم محمود حسن ، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، إن مشروع دار مصر يستهدف الشريحة المتوسطة وتم تسليمه بمستوى لائق، مشيرا إلى أن مساحات الوحدات السكنية فى الإسكان الاجتماعى 92 مترا، بينما مساحة الوحدات السكنية فى الإسكان المتوسط تتجاوز الـ100 متر.

وأضاف حاتم حسن في حواره في برنامج “ مصر جديدة” المذاع على قناة “ إي تي سي”، :" هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح وحدات سكنية جديدة ضمن مشروعات "جنة" و"سكن مصر" و"دار مصر" الاسبوع المقبل ، مشيرا الى أن جميع الوحدات السكنية المطروحة مشطبة وجاهزة على التسليم والسكن .

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، إلى أنة يتم طرح 12807 قطع اراضى الاسكان المتوسط بمدن الصعيد والتي تشمل قنا الجديدة سوهاج الجديدة والفيوم الجديدة وأسيوط الجديدة وبني سويف الجديدة وسوف يتم عرض 628 قطعه أرضىبالاسكان المتميز في مدن الجديدة وأسيوط الجديدة وناصر الجديدة غرب اسيوط وطيبة الجديدة والفيوم الجديدة ".

وتابع:" سوف يتم عرض 831 قطعة ارض بالاسكان الأكثر تميزا في مدن أسوان الجديدة وبني سويف الجديدة وأسيوط الجديدة والمنيا الجديدة".