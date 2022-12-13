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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل تأخر الزواج غضب من الله؟.. لـ5 أسباب أخرى عليك معرفتها

هل تأخر الزواج غضب
هل تأخر الزواج غضب من الله

يعد السؤال عن هل تأخر الزواج غضب من الله سبحانه وتعالى؟، من أكثر الأمور التي تشغل وتؤرق كثير من الفتيات اللاتي تأخرن في الزواج ، ولم يتزوجن حتى الآن، حتى أن بعضهن تظن أن سبب تأخرها في الزواج غضب الله تعالى عليها،  فالزواج  مثل بقية الأرزاق الدنيوية التي لا ينقطع الإنسان عن طلبها والسعي إليها مادامت الحياة ، فنجده من الحاجات الأساسية التي يسعى إليها الجميع، فكل يبحث عن نصفه الآخر، وتأخره ينغص حياة الأسر سواء بالنسبة للشباب أو الفتيات، من هنا يتساءلون هل تأخر الزواج غضب من الله سبحانه وتعالى؟.

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هل تأخر الزواج غضب من الله

 ورد في سؤال : هل تأخر الزواج غضب من الله تعالى ؟ ، أن الفتاة التي تتأخر في زواجها يجب عليها أن ترجع إلى الله عز وجل بأن تصلي ركعتين في جوف الليل بنية قضاء الحاجة لأن تأخير الزواج قد يكون إبتلاء من الله سبحانه وتعالى، وقد يكون دفع ضر عن الفتاة فلا يتوقف تفكير الإنسان عند السحر بعدم الزواج، حيث إن الله عز وجل كاتب لكل واحد فى كتابه اسم الذى سيتزوجه أو الذى ستتزوجه، رزقه وعمله وكل لحظة فى حياته من وقت ولادته إلى وقت وفاته، لكن الله أمرنا أن نأخذ بالأسباب، فلا يعلم أحد بما هو مكتوب بل قال لنا الله أن نسعي ونجتهد فى عملنا وسيرزقنا الله.

ورد أنه  أحيانًا الفتيات التى يتقدم لها عرسان ترفضهم بدون وعي أو تفكير إلا أنها تريد شخص مثالى ولكن لا يوجد إنسان مثالى فهذا يكون سبب فى أن يضيق عليها الفرص، فعليها إن تقدم أحد لخطبتها أن تعطي له فرصة ولا تفرض من قبل أن تتعرف عليه إذا ربما يحصل قبول، وإن لم يحدث قبول فلا شئ عليها، أما مسألة أنه لا يتقدم أحد لخطبتها، فعليها ألا تحزن ولا يأخذ هذا من حيز تفكيرها بل عليها أن تعمل وتطور من نفسها وسيأتى كل هذا فى موعده، فالزواج مثل المال كلاهما أرزاق، بل تدعو الله كثيرًا أن يسعدها ويرزقِها بالزوج الصالح.

وقال الشيخ أشرف الفيل الداعية الإسلامي، إن  إبتلاء الله عز وجل للإنسان لا يكون إلا لرابط بين العبد وربه لأنه يحبه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم « اذا أحب الله عبدا ابتلاه فإن صبر اجتباه وان رضي اصطفاه وان سخط نفاه واقصاه »، وقال « يبتلى الرجل على قدر دينه »، وفي الحديث القدسي قال رب العزة « إني أبتلي العبد لأني أحب أن أسمع منه يارب يارب ».
 

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