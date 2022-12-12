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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

فضل قيام الليل للزواج.. الإفتاء: هذه الآية تعجل بالفرح و7 جوائز أخرى

فضل قيام الليل للزواج
فضل قيام الليل للزواج

لا شك أن معرفة الفضل والثواب للطاعات والعبادات يزيد من الحرص على أدائها ، وحيث إن الزواج من أهم الأرزاق ، فهذا ما يبين أهمية معرفة فضل قيام الليل للزواج ، وما إذا كان قيام الليل هو بوابة الرزق بالزوج الصالح ، فمن منا لا يرغب أن يرزقه الله سبحانه وتعالى بالزوج الصالح الذي يؤنسه في الدنيا ويأخذ بيده إلى الجنة في الآخرة.

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فضل قيام الليل للزواج

ورد في  فضل قيام الليل للزواج أنه يستحب الدعاء في قيام الليل ، حيث إنه وقت النزول الإلهي ومن ثم استجابة الدعاء ، والذي قد يكون من بعض آيات القرآن الكريم كما ورد في سورة مريم عندما دعا سيدنا زكريا ربه وقال : " ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين " . وهذا الدعاء يصلح كـ دعاء تيسير الزواج ، ويقول بعض العلماء ان دعاء سيدنا زكريا - عليه السلام- من أراد الزواج فليواظب عليه ويكرره في السجود أثناء الصلاة وبين الأذان والإقامة وفي قيام الليل . وهناك ـأدعية أخرى منها .. اللهمّ بحقّ قولك: (وَاللَّـهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ)، وبحقّ قولك: (إِنَّ اللَّـهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)، وقولك الحقّ: (بَدِيعُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ) . اللهمّ اجمع بيننا بالحق، وافتح بيننا بالحق، وأنت الفتّاح العليم، وقولك: (وَاللَّـهُ جَعَلَ لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزواجًا وَجَعَلَ لَكُم مِن أَزواجِكُم بَنينَ وَحَفَدَةً) ، اللهم ارزقني زوجًا تقرّ به عيني وتقرّ بي عينه. اللهمّ إني أعوذ بك من تأخّر الزواج وبطئه، وأسألك أن ترزقني خيرًا ممّا استحق.

قيام الليل

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قيام الليل مصطلح كبير يشمل سنة العشاء، والشفع والوتر، وصلاة التهجد، والتراويح، وقراءة القرآن، والدعاء ليلًا، فكل هذا من قيام الليل، منوهًا بأن أى طاعة يؤديها الإنسان ليلًا من بعد العشاء إلى قبل الفجر تسمى قيام ليل، فمن صلى الشفع والوتر فهو يكون قام الليل بالشفع والوتر أو من قام الليل بقراءة القرآن أو بالدعاء.

وقيام الليل هو: قضاء معظم الليل أو جزء منه ولو ساعة في عبادة الله بالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل ،  ويطلق القيام ويراد العبادة عموماً، وصلاة الليل خصوصًا، و تُعتبرُ صلاة قيام الليل من أعظمِ الطّاعات عند الله تعالى، وهي أيضًا سرٌ من أسرار الطُمأنينة والرِّضا في قلب الإنسانِ المؤمن؛ إذ ترسم نورًا على وجه المؤمن، حيث إنّ الله عز وجلّ يَنزل كلَ ليلة في الثُلثِ الأخير من اللّيل إلى السّماء ِالدُّنيا فيقول:«هل من داعٍ فأستجيبُ لهُ هل من سائلٍ فأعطيهُ، هل من مستغفرٍ فأغفرُ له»، حتى يطلع الفجر. 

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