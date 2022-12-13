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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: القمة الإفريقية الأمريكية أمل جديد وفرصة لبناء شراكة حقيقية

ولاء التمامي، عضو
ولاء التمامي، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب

أكدت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن القمة الأمريكية الإفريقية، فرصة حقيقية لبناء شراكة تحقق المكاسب المشتركة، بعيدا عن محاولات الهيمنة والسيطرة السياسية والاقتصادية التي يسعى الغرب دائما لفرضها على الدول الأفريقية.

 

ولفتت التمامى في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بمناسبة انطلاق القمة الأفريقية- الامريكية في واشنطن، والتي تستمر ثلاثة أيام، أن تحقيق التنمية في القارة الافريقية، واستغلال مواردها الطبيعية قد يكون مفيد للعالم في ظل وجود تحديات عالمية، وأزمة غذاء تهدد العالم خلال السنوات القادمة، وهنا تأتي أهمية القمة الأفريقية الأمريكية، في وضع ملامح التعاون وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين الدول الإفريقية والولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة.

وشددت عضو مجلس النواب، أن القمة تعكس التزام واشنطن الدائم تجاه قارة أفريقيا وتؤكد رغبتها في تعزيز سبل التعاون بشأن الأولويات العالمية المشتركة. كما أن تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وأفريقيا خطوة مهمة، تدفع نحو مزيد من التعاون في المجال الاقتصادي وتعزيز التزام الولايات المتحدة وأفريقيا بالديمقراطية وحقوق الإنسان والتخفيف من تداعيات الأزمات العالمية والأوبئة  وتغير الماخ وغيرها من المشاكل المتفاقمة خلال السنوات الأخيرة.

 

واختتمت النائبة ولاء التمامي، بأن القمة الأفريقية الأمريكية، أمل جديد في حال صياغة أسلوب جديد للتعامل والحرص الغربي، والبداية من الولايات المتحدة على مساعدة أفريقيا على تجاوز مشكلاتها العويصة المزمنة طوال قرون مضت، علاوة على الارتقاء بالتبادل التجاري، بين الجانبين، والذي تراجع بشدة خلال فترة وجود الإدارة الأمريكية السابقة . 

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