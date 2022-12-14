خطير جدا.. استشاري يحذر من التدخين وأضراره على الأطفال

كشف الدكتور محمد صدقي، رئيس أقسام الصدر والحساسية بجامعة الأزهر، كيفية حماية الأطفال من التدخين السلبي، قائلا: إن هناك كثير من الأطفال الذين يعانون من الحساسية سببها وجود فرد يقوم بالتدخين فى المنزل.

وأضاف "صدقي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، ان شهوة التدخين مثل شهوة الطعام، موضحا أن المدخن يقوم باستخراج الدخان من السيجارة، وبالتالي يصابوا لضعف المناعة وإلتهابات متكررة فى الأنف والحلق والجيوب الأنفية والقصبة الهوائية.

وتابع الدكتور محمد صدقي، رئيس أقسام الصدر والحساسية بجامعة الأزهر، أن الدخان يقلل المناعة ويعطلها، إلى جانب تضييق الشعب وخلق ميكروبات وإلتهابات كثيرة للأطفال.