علقة ساخنة لسيدة علي يد جيرانها بالمعادي..والأمن يتدخل

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض علي شخصين تعديا بالضرب علي سيدة بسبب خلافات الجيرة بالمعادي ، وذلك عقب بثها فيديو عبر ال "فيس بوك" بالواقعة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إستغاثة إحدى السيدات تضررت خلالها من قيام شخصين بالتعدى عليها بالضرب .

بالفـحــص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لقسم شرطة المعادى من شخصين - مقيمان بدائرة القسم "أحدهما مصاب بجرح بفروة الرأس" قررا بتضررهما من إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم لقيامها بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث الإصابة بسبب خلافات حول الجيرة ، وأثناء تحرير المحضر حضرت المشكو فى حقها مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وتم إسعافها بإحدى المستشفيات.

وبمواجهتها أنكرت ما نُسب إليها ، وأضافت بقيام المذكوران بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها لذات السبب .

وبمناقشة المُبلغان أنكرا ما نُسب إليهما فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.