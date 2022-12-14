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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

علقة ساخنة لسيدة علي يد جيرانها بالمعادي..والأمن يتدخل

صدى البلد

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض علي شخصين تعديا بالضرب علي سيدة بسبب خلافات الجيرة بالمعادي ، وذلك عقب بثها فيديو عبر ال "فيس بوك" بالواقعة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إستغاثة إحدى السيدات تضررت خلالها من قيام شخصين بالتعدى عليها بالضرب .

بالفـحــص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لقسم شرطة المعادى من شخصين - مقيمان بدائرة القسم "أحدهما مصاب بجرح بفروة الرأس" قررا بتضررهما من إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم لقيامها بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث الإصابة بسبب خلافات حول الجيرة ، وأثناء تحرير المحضر حضرت المشكو فى حقها مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وتم إسعافها بإحدى المستشفيات.

وبمواجهتها أنكرت ما نُسب إليها ، وأضافت بقيام المذكوران بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها لذات السبب .

وبمناقشة المُبلغان أنكرا ما نُسب إليهما فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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