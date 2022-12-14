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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر جوال iphone 12 Mini فى الإمارات

جوال iphone 12 Mini
جوال iphone 12 Mini

اذا كنت من محبي جوالات آيفون ذات الحجم الصغير التى تقدم مواصفات قوية مثل المتوفرة فى الإصدارات الرائدة، فالخيار الأفضل لك سيكون جوال iphone 12 mini.

تستطيع شراء جوال iphone 12 mini سعة 64 جيجابايت بسعر 2305 درهم إماراتي، وسعة 128 جيجابايت 2488 درهم، وسعة 256 جيجابايت بسعر 2590 درهم .

جاء جوال iphone 12 mini بشاشة قياس 5.4 بوصة من نوع  Super Retina XDR OLED، بوزن أخف و أقل سمكًا من آيفون 11، كما أن الشاشة أقوى بـ ٤ مرات من شاشات آيفون 11 بفضل ceramic shield المتواجد فى حواف الشاشة، كما أنه مقاوم للماء والغبار.

جوال iphone 12 mini

يطرح جوال iphone 12 mini معالجاً من نوع A14، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات 64 و 128 و 256 جيجابايت، مع حواف معدنية وواجهتين من الزجاج المقوي.

لمحبي التصوير يقدم جوال iphone 12 mini كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.6، و 2.4/f تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار فى الثانية، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 1080، مع تحسينات جبارة للتصوير فى الوضع الليلى منخفض الإضاءة.

جوال iphone 12 mini

يعمل جوال iphone 12 mini بنظام تشغيل ios 16 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، ويدعم بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكى NFC.

يحتوى جوال iphone 12 mini بطارية سعة 2227 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.

متاح جوال iphone 12 mini فى 6 ألوان هى الأحمر والأسود والأزرق والأخضر والأبيض والبنفسجي.

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