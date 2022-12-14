جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط: 95% نسبة إنجاز مشروعات حياة كريمة بزفتى

كشف أحمد هشام مهندس تنفيذ بجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، أن جهاز التعمير يشرف على تطوير القرى بمركز زفتى بالغربية والذي يضم يضم 45 قرية و9 وحدات محلية .

وقال أحمد هشام في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" ننفذ مشروعات كثيرة في قرية نهطاى بالغربية كما نفذنا مجمع خدمات المواطنين ".

واضاف احمد هشام:" نسبة الإنجاز في مشروعات حياة كريمة بمركز زفتى بمحافظة الغربية وصلت ل[ 95%".

وتابع أحمد هشام :" تم إنشاء مركز ووحدة طب أسرة، كما تم تطوير وحدة الإسعاف في قرية نهطاى بالغربية ".

وأكمل احمد هشام :" تم رفع كفاءة وتطوير عدد كبير من مراكز الشباب والوحدات الصحية في قرى مركز زفتى ".