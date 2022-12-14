عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط: 95% نسبة إنجاز مشروعات حياة كريمة بزفتى

تطوير قرى الغربية
تطوير قرى الغربية

كشف  أحمد هشام مهندس  تنفيذ بجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، أن  جهاز التعمير يشرف على تطوير القرى بمركز زفتى بالغربية والذي يضم يضم 45 قرية و9 وحدات محلية .

 

txt

تنفيذ 484 مشروع خدمي وتنموي من إجمالي 897 مشروعات حياة كريمة بالشرقية

txt

حياة كريمة تطلق خامس جلسات الحوار المجتمعي بمدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية

وقال أحمد هشام في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "،  :"   ننفذ مشروعات كثيرة في قرية نهطاى بالغربية كما نفذنا مجمع خدمات المواطنين ".

 

واضاف احمد هشام:"   نسبة الإنجاز في  مشروعات حياة كريمة بمركز زفتى بمحافظة الغربية  وصلت ل[ 95%".

 

وتابع أحمد هشام :" تم إنشاء مركز ووحدة طب أسرة، كما تم تطوير وحدة الإسعاف في قرية نهطاى بالغربية ".

 

وأكمل احمد هشام :" تم رفع كفاءة وتطوير عدد كبير من مراكز الشباب والوحدات الصحية في قرى مركز زفتى ".

تعمير حياة كريمة قرى مشروعات اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إحالة صيدلي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بإنشاء محتويات إباحية

صدمة جديدة.. الأهلي خارج كأس العالم للأندية بفرمان من الفيفا

لسبّه الأهلي.. قرار قضائي عاجل في محاكمة مرتضى منصور

على النايل سات.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة المغرب وفرنسا بكأس العالم 2022

كولر حزين.. شوبير يصدم عشاق النادي الأهلي

مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب .. تفاصيل

حرام عليك| هجوم على محمد رمضان بسبب «ضرب كومبارس بالقفا» في مسلسل العمدة

القاتل الصامت يخطف شقيقتين من أحضان والديهما والثالثة بين الحياة والموت.. تفاصيل

ترشيحاتنا

سماع دوي 3 انفجارات.. طائرة مجهولة تستهدف مواقع في مدينة الميادين السورية

بأعلى مواصفات.. Oppo تراعي الأسعار وتطلق موبايل بـ 4000 جنيه

تراجع حاد في سعر جرام الذهب بـ مصر عيار 21 الآن

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف باستهداف قافلة أسلحة إيرانية على الحدود السورية العراقية

بعد طردها من لجنة أممية .. لابيد : إيران تهدد الاستقرار العالمي

انخفاض القدرات التناسلية .. مفاجأة محزنة عن انقراض هذه الكائنات بسبب المناخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها الكرنب و اللفت.. أطعمة مفيدة لمرضى الكلى

زوجة محمد زيدان تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

تحذير | 6 كلمات تكشف الذهب المغشوش .. اوعى تشتريه

طريقة تحضير الهوت شوكلت زي المحلات

فيديو

بلغوا عنهم فورا .. رسالة تحذير من رئيس الوزراء للتجار | فيديو

قبل مباراة المغرب وفرنسا.. جماهير الأسود تناشد مجومبا ارتداء قميص الديوك |فيديوجراف

عصابة.. كواليس القبض على البلوجر هدير عاطف.. فيديو جراف

اعترافات صادمة .. سبب غريب وراء تخلص شاب من عائلته بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ