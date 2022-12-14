صراع ميسي ومبابي يشتعل .. جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022

وصل كأس العالم 2022 إلى محطته الأخيرة بعدما انتهت مباريات دور نصف النهائي بفوز منتخب فرنسا على المغرب بنتيجة 2-0، مساء اليوم الأربعاء.

وانطلق دور نصف نهائي مونديال قطر، أمس الثلاثاء، بفوز الأرجنتين على كرواتيا بثلاثية نظيفة، ليتأهل ميسي ورفاقه إلى المباراة النهائية، ليضرب التانجو موعدًا مع فرنسا في صراع اللقب يوم الأحد المقبل.



وستحمل المباراة النهائية صراعًا خاصًا بين ميسي ومبابي ثنائي باريس سان جيرمان، حيث يتطلع النجم الأرجنتيني لتحقيق لقبه الأول، بينما يحلم اللاعب الفرنسي بالبطولة الثانية له مع الديوك.

وبعيدًا عن صراع اللقب بين مبابي وميسي في نهائي المونديال، سيكون هناك منافسة أخرى بين الثنائي على لقب هداف كأس العالم 2022.

ويتقاسم ميسي ومبابي صدارة هدافي المونديال برصيد 5 أهداف لكل منهما وذلك قبل اللقاء النهائي الذي سيجمع بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

ويجد ثنائي باريس منافسة شرسة أيضا من أوليفيه جيرو (فرنسا) وجوليان ألفاريز (الأرجنتين) واللذين يمتلكان 4 أهداف لكل منهما.

وتوج منتخب فرنسا بلقب كأس العالم نسختي 1998، 2018، وحصلت الأرجنتين على البطولة مرتين أيضا عامي 1978، 1986.