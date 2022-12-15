"تمويل التجارة العربية" يوافق على 31 طلبا لتمويل صفقات بـ181 مليون دولار

عقد مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية، اجتماعه الـ 132 في أبوظبي، برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة.

واستعرض المجلس، نشاط التمويل خلال الربع الثاني من العام 2022، حيث وافق البرنامج على 31 طلباً لتمويل صفقات تجارية قيمتها 181 مليون دولار أمريكي، وأخذ المجلس علماً بتطور العمل بشأن توفير البرنامج تسهيلات ائتمانية غير ممولة من خلال ضمان التزامات الوكالات الوطنية لصفقات تجارية عربية مؤهلة، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات مالية اقليمية ودولية، إضافة إلى التوسع والتنوع في أدوات التمويل خدمةً للتجارة العربية.

كما استعرض المجلس نشاط الخدمات التجارية الأخرى التي يوفرها البرنامج للمصدرين والمستوردين في الدول العربية.

واطلع المجلس على تقرير عن أداء المحافظ الاستثمارية لأموال البرنامج وكذلك البيانات المالية كما في نهاية الربع الثالث من العام 2022، واعتمد المجلس خطة العمل والميزانية التقديرية للعام 2022، وناقش عدداً من المواضيع الأخرى وأخذ القرارات المناسبة بشأنها، ووجه المجلس دعوة إلى المساهمين في البرنامج لعقد اجتماعهم السنوي العادي الـ 33 .